Floorball

vor 34 Min.

Red Hocks Kaufering halten beim Rekordmeister lange mit

Plus In Weißenfels stehen die Red Hocks Kaufering kurz vor einer Sensation. Strafen bringen das Bundesligateam dann in Schwierigkeiten.

Von Margit Messelhäuser

Der Aufwärtstrend bei den Red Hocks Kaufering ist klar zu erkennen – gebracht hat es der Bundesligamannschaft am vergangenen Spieltag aber noch nichts. Beim Serienmeister Weißenfels hielten die Kauferinger die Partie lange offen, doch eine Strafe sorgte dann dafür, dass das Spiel kippte.

