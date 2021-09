Floorball

vor 18 Min.

Red Hocks Kaufering kommen zu spät in Fahrt

Plus Das Kauferinger Bundesligateam startet in Leipzig in die neue Saison. Nach einem schwachen Beginn holen die Floorballer auf. Dann reicht die Zeit nicht mehr.

Von Margit Messelhäuser

Es war nicht der erhoffte gute Start in die neue Bundesligasaison für die Kauferinger Floorballer. Beim DHfK Leipzig gab es für die Red Hocks eine knappe Niederlage. Am Sonntag steht das erste Heimspiel an, allerdings in Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen