Red Hocks Kaufering sind in der Verlängerung erfolgreich

Plus Die Foorballer der Red Hocks Kaufering holen im letzten Bundesligaspiel in diesem Jahr zwei Punkte. Eine schlechte Nachricht gibt es aber auch.

Zwei Spiele – zwei Punkte: Auswärts haben die Floorballer der Red Hocks Kaufering die Bundesligasaison für dieses Jahr beendet. Vielleicht wäre mehr drin gewesen, aber mit dem Sieg nach Verlängerung in Schriesheim halten die Kauferinger Kontakt zum Mittelfeld der Tabelle.