Red Hocks Kaufering starten in neue Bundesligasaison

Für die Kauferinger Floorballer geht es zum Auftakt nach Leipzig. Der Gastgeber ist schwer einzuschätzen.

Selten dürfte der Start in eine Floorball-Bundesligasaison für die Kauferinger Red Hocks eine größere Wundertüte gewesen sein als in diesem Jahr. Denn am Sonntag steht dem Team von Trainer Markus Heinzelmann ab 16 Uhr mit dem SC DHfK Leipzig ein unbekannter Gastgeber gegenüber – und das nach der langen Corona-Pause.

„Die Jungs brennen förmlich, endlich wieder in der Bundesliga zu spielen“, ist Heinzelmann auf Sonntag gespannt. Was vor dem Gastspiel in Sachsen auf seiner Taktiktafel steht? Das sei gar nicht so leicht zu beantworten, sagt Heinzelmann, denn eine Vorab-Analyse des Gegners sei nicht nur wegen der langen Corona-Pause schwergefallen.

Der Aufsteiger kommt nicht mehr nach Kaufering

Erst 2020 waren die Leipziger ins Floorball-Oberhaus zurückgekehrt, hatten wegen des frühen Saisonabbruchs aber nicht mehr gegen Kaufering gespielt. Die Devise für Heinzelmann deshalb: Die guten Eindrücke aus den letzten Tests bestätigen und den Gegner möglichst flexibel bespielen. Verschiedene Spielsysteme hat der Coach der Red Hocks seinen Jungs deshalb zuletzt mit auf den Weg gegeben.

Leipzig hat gute Einzelspieler

Einer, der mit dem DHfK zumindest individuell Erfahrungen vorweisen kann, ist Vize-Kapitän Ricardo Wipfler. Der 20-Jährige war am vergangenen Wochenende zusammen mit dem ebenfalls nominierten Moritz Billes bei der U23-Nationalmannschaft und dort auch auf DHfK-Spielertrainer Lucas Frommhold getroffen. Auf ihn, warnt Wipfler, gelte es gezielt ein Auge zu werfen, ebenso wie auf Verteidiger Ferdinand Ondruschka. Wipflers Einschätzung: „Leipzig setzt wie wir auf den eigenen Nachwuchs und hat deshalb auch ein sehr junges Team. Ich rechne mit einem spannenden Spiel auf Augenhöhe.“

Aufseiten der Red Hocks, die voraussichtlich komplett antreten können, ist gleich mit mehreren Bundesligadebüts zu rechnen. Neben dem Schweizer Neuzugang Jan Küchli stehen auch die aufgerückten Daniel Wipfler, Pascal Rieß und Tim Utecht im Kader. (lt)

