Floorball: Red Hocks kommen beim Meister unter die Räder

Plus Die Kauferinger Floorballer erhalten im letzten Bundesligaspiel des Jahres eine bittere Lehrstunde. Eine Verletzung schmerzt noch mehr als die Niederlage.

Als krasser Außenseiter sind die Floorballer der Red Hocks Kaufering zum amtierenden deutschen Meister gefahren. Nicht nur, weil die Kauferinger immer noch am Ende der Bundesligatabelle stehen, auch weil sie auf zahlreiche Leistungsträger verzichten mussten. Tatsächlich gab es dann in Leipzig auch eine herbe Abfuhr für das Team des Trainerduos Markus Heinzelmann/Christoph Huber.

Die Liste der Ausfälle bei den Red Hocks war lang: Maxi und Daniel Falkenberger, Marco Tobisch, Dennis Häringer und Lukas Wexenberger konnten sich nicht mit auf den Weg nach Sachsen machen. Insofern konnte das Ziel nur sein, sich möglichst gut aus der Affäre zu ziehen. Das gelang aber nicht wirklich, denn mit 5:17 fiel die Niederlage schon sehr deutlich aus. Immerhin hat es auf die Tabelle keine Auswirkung. Auch die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gingen leer aus.

Leipzig zeigt kein Erbarmen

Am Ende ist die Niederlage sicherlich etwas zu hoch ausgefallen, doch der Tabellenzweite zeigte kein Erbarmen mit der jungen Kauferinger Mannschaft. Die startete eigentlich sehr gut, denn in Unterzahl gingen die Red Hocks in der 7. Minute in Führung: Während Tobias Hutter auf der Strafbank saß, erzielte Marco Keß das 1:0 für die Roten vom Lech. Davon ließen sich die Gastgeber nicht beeindrucken: Fast im Drei-Minuten-Takt erzielte Leipzig die Tore zur 3:1-Führung und erhöhte innerhalb von knapp drei Minuten kurz vor der Pause auch noch auf 6:1 – die Vorentscheidung war gefallen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts standen die Kauferinger wieder besser in der Abwehr, drei Gegentreffer musste man dennoch hinnehmen. Aber man durfte sich auch über ein Tor freuen: Christian Lindquvist nutzte eine schöne Seitenverlagerung von Ricardo Wipfler zum zwischenzeitlichen 2:8.

Im Zweikampf das Knie verdreht

Im letzten Drittel nahm Markus Heinzelmann einige Umstellungen vor, und setzte vermehrt Spieler ein, die bislang noch nicht so viel Spielzeit erhalten haben. Außerdem löste Kornelius Schmid nun Dominik Bürger im Tor der Red Hocks ab. Die Gastgeber drehten noch mal richtig auf und erzielten acht Tore. Den Red Hocks gelang nur mehr Ergebniskosmetik durch Moritz Leonhard, Moritz Billes und ein Eigentor der Gastgeber. Dennoch fiel die 5:17-Niederlage deutlich aus. Viel schwerer wiegt für die Red Hocks aber der Ausfall von Benedikt Richardon, der sich in einem Zweikampf das Knie verdrehte. Wie schwer die Verletzung ist, steht noch nicht fest.

Trotzdem haben die Kauferinger noch die Chance, das Jahr 2019 erfolgreich zu beenden: Am Samstag, 21. Dezember, steht das Pokalspiel gegen Schenefeld vor eigenem Anhang an. (lt/mm)