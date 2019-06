vor 13 Min.

Football: Der Landsberg X-Press geht unter

Im Spitzenspiel der Regionalliga kassieren die Landsberger gegen Fürstenfeldbruck eine empfindliche Niederlage. Schon im ersten Viertel fällt die Vorentscheidung.

Von Margit Messelhäuser

Das hatten sich die Landsberger Footballer ganz anders vorgestellt: Mit 7:21 kassierten sie gegen die Fursty Razorbacks Fürstenfeldbruck eine empfindliche Niederlage. Im Schlagerspiel der Regionalliga präsentierte sich der X-Press vor über 500 Zuschauern ungewohnt schwach. Schon im ersten Viertel sorgten die Gäste für die Vorentscheidung – erst in den letzten Sekunden gelang dem X-Press noch der Touchdown, der die Niederlage nicht ganz so schlimm aussehen lässt.

Die Führung schnell ausgebaut

Zu Beginn hielten die Landsberger gut dagegen und das Angriffsrecht wechselte mehrmals, gegen Ende des ersten Abschnitts kam es aber zur entscheidenden Szene: Fürstenfeldbruck gelang der erste Touchdown. Die Gäste holten sich den Zusatzpunkt und gingen 7:0 in Führung.

Anschließend überraschten sie die Landsberger mit einem Onside Kick (kurzer Kick). Bruck konnte den Ball erneut erobern und schon mit dem ersten Versuch gelang der nächste Touchdown inklusive Zusatzpunkt: Innerhalb weniger Minuten lag Fürstenfeldbruck mit 14:0 in Führung. Davon konnten sich die Landsberger im gesamten Spiel nicht mehr erholen. In den nächsten beiden Vierteln kamen sie nicht mal mehr in die Hälfte der Gäste.

Landsberg kommt im Angriff nicht durch

Im zweiten Abschnitt gelangen den Gästen zwar keine Punkte, doch man hatte nicht das Gefühl, dass Landsberg die Partie noch mal würde drehen können. Mit kurzen Pässen oder Läufen durch die Mitte marschierten die Razorbacks immer wieder in Richtung Endzone und die Landsberger schafften es nicht, sich darauf einzustellen. Auf der anderen Seite blieb die Angriffsabteilung immer wieder in der Abwehr der Brucker hängen: Man fand einfach kein Mittel.

Auch nach der Pause änderte sich daran nichts. Als Bruck im dritten Viertel auf 21:0 erhöhte, war die Partie bereits entschieden.

Auch den letzten Abschnitt dieses Spiels, das von vielen Strafen auf beiden Seiten geprägt war, beherrschten die Gäste. Kurz vor Schluss standen sie wieder knapp vor der Endzone der Landsberger, als der Ball nach einem Angriff der Brucker plötzlich frei war. Ronald Sears reagierte am schnellsten, schnappte sich das Ei und lief über fast das ganze Feld zum Touchdown für den X-Press. Mehr als Ergebniskosmetik war es nicht – nach dem Extrapunkt war die Partie zu Ende.

Auch wenn der X-Press mit einigen Schiedsrichterentscheidungen Pech hatte – die Niederlage haben sich die Landsberger selbst zuzuschreiben. Zu viele Unkonzentriertheiten kosteten am Ende einen durchaus möglichen Sieg.

Themen Folgen