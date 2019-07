06:17 Uhr

Football: Der Landsberg X-Press steht kurz vor den Play-offs

Der Landsberg X-Press erwartet im letzten Heimspiel am Samstag die Nürnberg Rams. Die Gäste können die Landsberger noch vom wichtigen zweiten Platz in der Regionalliga Gruppe Nord verdrängen.

Von Margit Messelhäuser

Spannender könnten die Vorzeichen kaum sein: Beim letzten Heimspiel in dieser Regionalligasaison können sich die Footballer des Landsberg X-Press den Play-off-Platz sichern. Gewinnen Cheftrainer Jan Radewald und sein Team am Samstag (Beginn 17 Uhr) gegen die Nürnberg Rams, ist das letzte Spiel in Burghausen nur mehr eine „Vorbereitung“ für die Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga.

Die Gegner spielen für den X-Press

Drei Wochen Pause hatten die Landsberger Footballer im Gegensatz zu den anderen Teams. Und diese spielten „für“ die Landsberger. Denn Nürnberg konnte in dieser Zeit die Landsberger nicht von Platz zwei verdrängen. Dabei kamen die Franken beim Gruppen-Primus Fursty Razorbacks zu einem überraschenden Unentschieden (20:20), während es ausgerechnet gegen Schlusslicht Würzburg eine 29:30-Niederlage setzte.

Was alleine von der Tabelle her überraschte, ist für Landsbergs Trainer Jan Radewald gar nicht so verwunderlich. „Fürstenfeldbruck hatte in diesem Spiel viele Ausfälle“, weiß Radewald, der sich beide Partien im Video angesehen hat. Deshalb, so der Landsberger Trainer, hätten die Brucker sogar ihre Taktik ändern müssen, was wiederum Nürnberg in die Karten gespielt habe.

Froh, dass man schon gegen Würzburg gespielt hat

Auch für den Sieg der Würzburg Panthers hat er eine Erklärung: „Würzburg hat jetzt einen richtigen Quarterback und das macht die Panthers natürlich ein gutes Stück besser.“ Deshalb ist er auch ganz froh, dass seine Mannschaft beide Spiele gegen die Würzburger bereits erfolgreich bestritten hat: „Ich muss jetzt nicht noch mal gegen sie spielen.“

In der Tabelle bedeutet dies, dass die Landsberger zwei Spieltage vor Schluss mit 10:6 Punkten auf Platz zwei der Gruppe Nord stehen, vor Nürnberg, das 9:7 Punkte hat. „Damit kommt es am Samstag in Landsberg praktisch zu einem Play-off-Spiel vor den Play-offs“, sagt Radewald.

Dass die Gäste nicht mit zwei Siegen im Rücken nach Landsberg kommen, ist ihm ganz recht. Auf der anderen Seite werden die Nürnberger auch alles daran setzen, ihren Erfolg vom Hinspiel zu wiederholen. Damals sahen die Landsberger bereits wie der sichere Sieger aus, doch nachdem Chazz Middlebrook verletzt ausgefallen war, musste Radewald umstellen und die Taktik ändern. Das nutzten die Nürnberger, um die Partie zu drehen und einen knappen 28:27-Sieg einzufahren.

Der Stachel sitzt noch tief

Beim Coach sitzt der Stachel dieser Niederlage noch tief. „Ob das bei den Spielern auch der Fall ist, wird sich zeigen“, gibt sich Radewald gewohnt vorsichtig.

Die Pause habe man dazu genutzt, um die Akkus wieder aufzuladen. „Zwei Wochen lang haben wir relativ ruhig verbracht“, sagt er, doch in der vergangenen Woche „haben wir den vollen Fokus auf Nürnberg gelegt.“

Mit einem Sieg würden die Landsberger sicher in den Play-offs stehen. Dann könnte man ganz locker ins letzte Punktspiel am 3. August in Burghausen gehen. Das letzte Punktspiel der Liga findet am 10. August zwischen den Munich CowboysII und Burghausen statt, dann gäbe es eine kurze Pause. „Danach würden wir auf den Spitzenreiter der Süd-Gruppe treffen“, so Radewald. Und das sind momentan die München Rangers, die in diesem Fall auch Heimrecht hätten.

Blickt man auf die Punktrunde, sollten die Münchner den Landsbergern liegen, denn zum Auftakt in die Regionalliga-Saison hatten sich die X-Men bei den Rangers mit 20:14 durchgesetzt.

Darauf will Radewald aber noch keinen Gedanken verschwenden, denn bei einer Niederlage am Samstag gegen Nürnberg dürfte der Play-off-Zug wohl abgefahren sein, selbst wenn Landsberg zum Abschluss in Burghausen gewinnen sollte. „Nürnberg hat Passau zu Gast und so sympathisch Passau auch ist - ich glaube nicht, dass Nürnberg da Punkte liegen lässt.“

