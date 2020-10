17:09 Uhr

Football: Der Landsberg X-Press verpflichtet einen Spielertrainer

Plus Eine ganze Saison haben die Landsberger Footballer wegen der Corona-Krise verloren. Mit der Verpflichtung von Gabriel Chambers als neuem Headcoach will der Regionalligist wieder durchstarten.

Von Margit Messelhäuser

Noch ist Gabriel Chambers auf Wohnungssuche, aber er hat schon was in Aussicht. Und das ist gut so, denn der 28-jährige US-Amerikaner ist der neue Cheftrainer der Footballer des Landsberg X-Press. „Ich freue mich auf die Herausforderung“, sagte Chambers bei seiner Vertragsunterzeichnung am Mittwoch, bei der auch das LT dabei war. Eine Herausforderung dürfte der Job beim Regionalligisten (dritthöchste Liga) sein. Denn die Corona-Pandemie hat auch bei den Landsberger Footballern deutliche Spuren hinterlassen.

Eigentlich hätte der X-Press Gabriel Chambers bereits 2019 als Spieler gerne verpflichtet, sagt Präsident Markus Gruberbauer. Doch da hatte der 28-Jährige, der in Orlando geboren ist, bereits einem anderen Verein – den Biberach Beavers – zugesagt. „Obwohl unser Vertrag der bessere gewesen wäre, ist er zu seinem Wort gestanden, das sagt einiges über seinen Charakter aus“, so Gruberbauer.

Landsberg ist Chambers erste Station als Cheftrainer

Jetzt hat es aber geklappt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Es ist mein erster Job als Headcoach, aber ich habe einen guten Trainerstab“, sagt Chambers. Vor allem Jan Radewald: Der bisherige Headcoach war auf den Verein zugekommen und hatte ihm mitgeteilt, dass er aus beruflichen Gründen kürzertreten müsse. Allerdings bleibt er als Offense-Koordinator dem Trainerteam erhalten. „Das ist für mich sehr wichtig“, erklärt Chambers, schließlich wolle er nicht nur von der Bank aus die Kommandos geben, er werde den X-Press auch auf dem Feld als Wide Receiver oder Running Back unterstützen.

Das Training der Footballer beginnt im November

Dass er mit 28 Jahren für einen Headcoach relativ jung ist, sieht er nicht als Problem. „Natürlich muss einer sagen, wo es langgeht, aber man kann mit mir reden. Man muss sich auch im Team absprechen.“ Und auf dieses Team freut er sich nun. Am 1. November soll das erste Training stattfinden – die Trainingsstätte hat Chambers, der unter anderem für die Allgäu Comets oder Munich Cowboys in der höchsten Klasse, der GFL, gespielt hat, schon gesehen. „Das sind bessere Bedingungen, als so mancher Erstklassist hat“, ist er begeistert.

Für alle, die Football vermisst haben: Hier gibt es Bilder von einem Spiel des Landsberg X-Press vergangene Saison.

68 Bilder Der Landsberg X-PRESS holt sich gegen Würzburg die Punkte Bild: Thorsten Jordan

Und diese Bedingungen werden demnächst noch besser werden, denn in Kürze wird auch der neue Kunstrasenplatz in Landsberg eingeweiht. „Das ist für uns natürlich sehr wichtig“, sagt X-Press-Präsident Markus Gruberbauer. Dann kann auch das Training wieder in gewohnten Bahnen laufen. Wichtig sei das auch, um die Mannschaft wieder zusammenzubringen. „In der Corona-Zeit hat der eine oder andere gemerkt, dass er auch allein Sport treiben kann.“ Wegen der Pandemie war die komplette Saison bei den Footballern abgesagt worden. Zunächst wollten die Landsberger zumindest das eine oder andere Freundschaftsspiel austragen, doch das war aufgrund der strengen Hygienevorschriften nicht machbar.

Die Spieler engagieren sich beim Landsberg X-Press

Zwar habe diese Krise einerseits ihr Gutes gehabt, denn einige Spieler engagieren sich nun verstärkt im Verein. Bestes Beispiel: Quarterback Lukas Saurwein trainiert die Flag-Jugend. Aber es gibt auch Schattenseiten: „Es wird extrem schwer werden, das Mannschaftsgefühl wiederherzustellen“, sieht Gruberbauer auch auf den neuen Headcoach schwierige Zeiten zukommen.

„Chambers verkörpert das, was American Football ausmacht“

Gabriel Chambers nimmt es sportlich: „Ich mag es, mich Herausforderungen zu stellen.“ Der 28-Jährige, der neben seinem Engagement beim X-Press auch als Barkeeper arbeitet, will auch bei der Jugend mithelfen. So sollen wieder regelmäßig Schulen besucht werden, und da verspricht sich Gruberbauer vom neuen Coach sehr viel: „Gabriel verkörpert genau das, was American Football ausmacht.“ Das zeigt sich auch in Chambers’ Vertrag: Er ist unbefristet. „Wir wollen ein nachhaltiges Konzept aufstellen“, sagt Gruberbauer. Das beinhalte, dass man Spieler vornehmlich aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft bringt. „Und wenn sich einer wie Gabriel ins Nachwuchstraining einschaltet, hat das enorme Wirkung“, ist Gruberbauer überzeugt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen