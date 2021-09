Football

18:49 Uhr

Diesmal hat der Landsberg X-Press nichts zu verlieren

Plus Die Football-Regionalliga wird bislang von den Ingolstadt Dukes dominiert. Am Sonntag versucht der Landsberg X-Press dem Spitzenteam ein Bein zu stellen.

Es ist ein besonderes Spiel, das für den Landsberg X-Press am Sonntag ansteht. Die X-Men sind beim Tabellenführer Ingolstadt Dukes zu Gast. Aber nicht nur die Vormachtstellung der Gastgeber in der Regionalliga macht dieses Spiel so besonders: Ingolstadt ist auch ein besonderes Team.

