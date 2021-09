Ein Achtungserfolg für den X-Press

Trotz der Niederlage hält Landsberg beim Spitzenreiter Ingolstadt gut dagegen

Die große Überraschung für die Landsberger Footballer gab es nicht: Beim Tabellenführer Ingolstadt Dukes musste sich der X-Press mit 31:52 geschlagen geben. Einen Achtungserfolg erzielten die X-Men dennoch.

Markus Gruberbauer, Vorsitzender des X-Press, war mit dem Spiel in Ingolstadt nicht unzufrieden: „Unsere Offense hat ganz gut funktioniert.“ Da es einige angeschlagene Spieler gegeben hatte, konnten die Landsberger nur mit einem kleinen Kader gegen die praktisch vollzähligen Gastgeber antreten. „Ein Spieler hat es so kommentiert: Wenn du mit 20 Mann zu einer Schlägerei gegen 50 gehst, dann bleibt nicht viel übrig“, sagt Gruberbauer mit einem Schmunzeln.

So extrem war es allerdings nicht. Im Gegenteil: Die Landsberger blieben den Gastgebern immer so dicht auf den Fersen, dass es sich diese nicht erlauben konnten, ihre zweite Garde aufs Feld zu schicken, sagt Gruberbauer. „Diese Niederlage ist im Moment vielleicht bitter, aber wir haben gesehen, woran wir arbeiten müssen“, so der X-Press-Präsident. Ausgesprochen positiv sieht er auch, dass Landsbergs Quarterback Lukas Saurwein ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. „Er hat diesmal auch eine Führungsrolle eingenommen, man sieht, er wächst an seiner Aufgabe“, freut sich Gruberbauer. Und das gebe auch dem Rest der Mannschaft mehr Sicherheit. „Es hilft auch der Defense, wenn sie weiß, dass man in der Offense die Punkte macht.“

In Ingolstadt war es allerdings wie erwartet zunächst die Offense der Gastgeber, die die Punkte erzielte. Mit zwei relativ schnellen Touchdowns legte Ingolstadt mit 14:0 vor. Dann allerdings waren auch die Landsberger an der Reihe. Mit guten Spielzügen arbeitete man sich an die Grundlinie der Gastgeber heran und schließlich war es Lukas Saurwein, der den Touchdown erzielte – Hannes Haug sorgte für den Zusatzpunkt zum 7:14, mit dem das erste Quarter endete.

Auch im zweiten Abschnitt gelangen den Gastgebern zwei und den Landsberger ein Touchdown, so stand es zur Pause 28:14. Mit einem Fieldgoal von der 50-Yard-Linie starteten die Landsberger in die zweite Hälfte und verkürzten auf 28:17, dann waren wieder die Gastgeber dran, die auf 42:17 wegzogen. Ehe sich Ingolstadt zu sicher wähnen konnte, gab es den nächsten Touchdown für den X-Press durch Anthony Morris (24:42). Auch im weiteren Spiel punkteten beide Teams immer wieder – Landsberg blieb durch einen Touchdown von Gabriel Chambers dran, konnte Ingolstadt bis zum Schluss aber nicht gefährlich werden.

Was Markus Gruberbauer bei diesem Spiel auch gefallen hat: „Unsere Mannschaft hat sich nie aufgegeben.“ Jetzt steht erst mal eine kleine Pause an, das nächste Spiel bestreitet der X-Press am Samstag, 25. September. Die Partie gegen die München Rangers ist dann auch schon das letzte Heimspiel in dieser verkürzten Saison. (mm)