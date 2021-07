Erstes Spiel für den Landsberg X-Press nach der Corona-Pause

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press bereiten sich auf die Regionalliga-Saison vor. Im ersten Testspiel ist Königsbrunn zu Gast.

Natürlich hätte der Landsberg X-Press das Testspiel gegen Königsbrunn lieber gewonnen, aber wirklich traurig ist niemand über die knappe 28:29-Niederlage: „Viel wichtiger war, dass wir endlich wieder spielen konnten“, sagt Markus Gruberbauer, Präsident der Landsberger Footballer. Und das sogar vor Zuschauern.