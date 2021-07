Football

18:53 Uhr

Football: Der letzte Test für den Landsberg X-Press

Im ersten Testspiel mussten sich die Landsberger (grüne Trikots) den Königsbrunnern knapp geschlagen geben, am Samstag steht ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen die Fellbach Warriors an.

Plus Vor dem Start in die Regionalliga haben die Landsberger Footballer noch ein Testspiel gegen einen Oberligisten. Die Partie im Sportzentrum steht unter besonderen Vorzeichen.

Von Margit Messelhäuser

Vor dem Start in die Regionalliga-Saison steht für die Footballer des Landsberg X-Press noch ein weiteres Testspiel an. Am Samstag, ab 17 Uhr, ist der Oberligist Fellbach Warriors im Sportzentrum zu Gast. Bei diesem Spiel sammeln die Landsberger auch Spenden.

