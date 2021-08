Football

vor 52 Min.

Football: Nürnberg bremst den Landsberg X-Press aus

Plus Für Landsberg läuft es im zweiten Regionalligaspiel bei den Franken aus mehreren Gründen nicht nach Wunsch. Schon vor dem Kick-off fallen einige X-Men aus, dann gibt es noch einen Platzverweis.

Von Margit Messelhäuser

Gespannt waren die Landsberger Footballer, was sie in Nürnberg erwarten würde – am Ende war es eine deftige Niederlage. Mit 13:42 kamen die X-Men bei den Rams gewaltig unter die Räder. Jedenfalls, wenn man allein das Ergebnis betrachtet. Allerdings traten diesmal zwei Mannschaften mit ganz unterschiedlicher Ausgangsposition gegeneinander an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen