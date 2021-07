Landsberg X-Press: Abruptes Ende des Testspiels

Plus Der Landsberg X-Press liegt gegen Fellbach in Führung. Nach der Halbzeit wird das Footballspiel nicht mehr angepfiffen.

Das hatten sich die Footballer des Landsberg X-Press, aber auch die Gegner von den Fellbach Warriors anders vorgestellt: Nach der Halbzeit konnte das Vorbereitungsspiel im Landsberger Sportzentrum nicht mehr fortgeführt werden.