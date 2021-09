Landsberg X-Press verhindert gerade noch ein Debakel 

Plus Der Landsberg X-Press zeigt im letzten Heimspiel der Saison eine schwache Leistung. Eine Partie steht in der Football-Regionalliga noch aus.

Das hatten sich die Footballer des Landsberg X-Press ganz anders vorgestellt. Gegen die München Rangers gab es im letzten Heimspiel der kurzen Regionalliga-Saison eine deftige 27:52-Niederlage. Lange sah es sogar nach einem Debakel aus.