Football

vor 34 Min.

Landsberger Footballer erwartet eine „Wundertüte“

Gelingt dem X-Press auch am Sonntag der große Wurf?

Plus Die American Footballer von Landsberg X-Press spielen in der Regionalliga in Nürnberg. Eine Vorbereitung auf den Gegner war allerdings nicht möglich.

Von Margit Messelhäuser

Besser hätten die Landsberger Footballer in die Regionalliga kaum starten können: Vor – unter Corona-Bedingungen – ausverkauftem Haus gelang ein 51:24-Sieg gegen die Regensburg Phoenix. Jetzt geht es am Sonntag nach Nürnberg und auch dort wartet auf den X-Press eine „Wundertüte“, und das aus mehreren Gründen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen