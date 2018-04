vor 33 Min.

Football: Neu-Ulm wird ein echter Prüfstein Lokalsport

Nach dem Auftaktsieg gegen Aufsteiger Passau geht es für den Landsberg X-Press zu einem Urgestein der Liga.

Von Margit Messelhäuser

Mit einer Schrecksekunde endete das erste Spiel der Landsberger Footballer: 30 Sekunden vor Schluss verletzte sich Christoph Kieß und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile konnte X-Press-Trainer Jan Radewald Entwarnung geben. Ob es für Kieß allerdings schon wieder reicht, um am Samstag beim Auswärtsspiel in Neu-Ulm dabei zu sein, das müsse abgewartet werden.

Perfekt waren Mannschaft und Trainer Radewald mit dem 50:20-Sieg gegen Passau in die neue Regionalliga-Punktrunde gestartet. Da erwartet man in Neu-Ulm eigentlich den zweiten Erfolg - vor allem, da die aktuellen Gastgeber in ihrem ersten Spiel gleich eine 0:31-Schlappe in Fürstenfeldbruck kassiert hatten. „Was das Ergebnis betrifft“, sagt Radewald, „bin ich mir nicht sicher, ob nicht Bruck so stark ist.“ Er warnt eindringlich davor, die Neu-Ulmer an diesem ersten Spiel zu messen. „Es gibt so Tage, da kommt alles zusammen und es geht nichts. Das kann am Samstag aber schon wieder ganz anders sein.“

Manchmal funktioniert das System, manchmal nicht

Dass seine Mannschaft nach dem Auftakterfolg vielleicht ein bisschen zu locker in das zweite Spiel gehen könnte, will Radewald auf jeden Fall verhindern. „Diese Quervergleiche im Football funktionieren eigentlich nicht“, darauf werde er auch seine Spieler hinweisen.

Es komme auch auf die Systeme an, die die Mannschaften spielen – am einen Tag oder bei einem bestimmten Gegner würden diese funktionieren – beim anderen Gegner nicht. Insofern sei es wichtig, sich in erster Linie auf sich selbst zu konzentrieren.

„Gegen Passau waren wir im Angriff nicht ausrechenbar, wann wir werfen oder laufen, das soll natürlich so bleiben“, blickt der Coach zurück. Auch die Abwehr habe gut funktioniert, doch man dürfe auch nicht vergessen, dass Passau ein Aufsteiger ist: „Die Jungs müssen erst lernen, wie es in der 3. Liga zugeht, Neu-Ulm weiß das schon.“

Der Kader ist diesmal nahezu komplett

Gut also, dass sich beim Landsberg X-Press inzwischen wieder einige angeschlagene Spieler, die beim Auftakt fehlten, zurückgemeldet haben. Insofern kann Radewald mit einem fast kompletten Kader das erste Auswärtsspiel in Angriff nehmen. Eine schnelle, deutliche Führung so wie gegen Passau würde ihm wieder die Gelegenheit geben, die Neulinge im Team einzusetzen, die „sich gut geschlagen haben“, wie Radewald sagt.

In erster Linie gehe es aber darum, das Spiel ebenso konzentriert anzugehen wie das erste. „Wenn der Schlendrian erst mal drin ist, kommt man da nicht mehr raus“, warnt Radewald. Doch so weit soll es erst gar nicht kommen. Die Partie der Landsberger in Neu-Ulm beginnt am Samstag um 16 Uhr.

Das nächste Heimspiel steht am 28. April auf dem Programm, dann haben die X-Men die Würzburg Panthers ab 17 Uhr im Sportzentrum zu Gast. Für die Würzburger wird es der Saisonstart sein.

