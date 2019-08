vor 8 Min.

Football: Zum Abschluss ein Kantersieg für den Landsberg X-Press

Die Footballer des Landsberg X-Press feiern in Burghausen einen gelungenen Saisonabschluss. Obwohl das Spiel keine Bedeutung mehr hatte, zeigen die Landsberger bis zum Abpfiff eine tadellose Leistung.

Von Margit Messelhäuser

Respekt für die Footballer des Landsberg X-Press und Trainer Jan Radewald: Nach der großen Enttäuschung über die verpassten Play-off-Spiele hat der Trainer die Mannschaft für das eigentlich unbedeutende Spiel in Burghausen noch mal motivieren können. Und wie: Mit 48:0 feierte der X-Press in Burghausen den deutlichsten Sieg in dieser Regionalliga-Saison.

Burghausen will schnell in die Pause

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt: Landsberg war den Gastgebern in allen Belangen überlegen. Einzig der erste Angriff misslang dem X-Press noch, als man ein Fieldgoal nicht verwandeln konnte. Doch dann war nur mehr Landsberg an der Reihe. Mit 14:0 führte der X-Press nach dem ersten Viertel, zur Pause stand es bereits 28:0. Wie überlegen die Mannschaft von Radewald war, zeigt die Tatsache, dass Burghausen die letzten Sekunden vor der Pause verstreichen ließ, ohne überhaupt noch einen Angriff zu starten.

Alle Spieler dürfen ran

Auch im ansonsten kritischen dritten Viertel hielten die X-Men diesmal die Konzentration hoch: Zwei weitere Touchdowns plus einem Extrapunkt sorgten für die 41:0-Führung. Radewald nutzte dies nun, um allen Spielern Einsatzzeit zu geben, und auch im letzten Abschnitt gab es noch einen Lauf in die Endzone plus den Kick – der 48:0-Endstand war perfekt. Allerdings, so der Landsberger Trainer nach dem Spiel, habe man davon profitiert, dass der amerikanische Quarterback der Gastgeber gesperrt war.

Versöhnlicher Abschluss

Für Radewald ein versöhnlicher Abschluss einer Saison, die nicht immer nach Plan gelaufen war. „Dieser Sieg war wichtig, denn er macht den Unterschied zwischen einer schlechten und einer guten Saison“, so der Coach. Mit einer Niederlage wäre das Punktekonto des X-Press ausgeglichen gewesen, doch so darf man sich über 12:8 Punkte freuen, auch wenn man mit Platz drei in der Regionalliga-Gruppe Nord die Play-offs verpasst hat.

Auf der Heimfahrt wurde erst mal gefeiert, doch Radewald wird seine Spieler noch zur Abschlussbesprechung einberufen: „Wir müssen die Probleme ansprechen, die bleiben bestehen, egal, ob es im letzten Spiel einen Sieg oder eine Niederlage gegeben hat“, sagt Radewald. Bedeutend besser wird dann die Stimmung bei der Abschlussfeier sein, denn „da wird gefeiert“.

Ob Radewald in der nächsten Saison als Coach weiter macht, lässt er offen: Jetzt steht erst mal Urlaub an.

