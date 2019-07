vor 6 Min.

Frage des Umgangs

Kauferinger Bürgermeisterkandidaten beziehen Stellung zum Wahlkampf

Zwei Kandidaten haben in Kaufering bislang ihren Hut in den Ring geworfen und wollen neuer Bürgermeister der Marktgemeinde werden: Thomas Salzberger (SPD) und Patrick Heißler (Grüne). Für Debatten sorgte in den vergangenen Tagen vor allem, dass die CSU den SPD-Kandidaten Salzberger unterstützt und keinen eigenen Kandidaten hat. Entsprechend emotional sind einige Leserbriefe, die unsere Redaktion erreicht haben. Darin heißt es beispielsweise, die Christsozialen setzten auf einen schwachen Kandidaten, den sie lenken könnten. Auch gehe es der Partei vor allem darum, sich Einfluss und Posten zu sichern.

Thomas Salzberger wollte sich inhaltlich nicht zu den Lesermeinungen äußern. „Jeder Mensch muss selber wissen, wo seine Grenzen liegen. Ich habe nicht die Absicht, auf einem solchen Niveau zu diskutieren. Ich habe in meiner Partei auch betont, dass ich einen fairen Wahlkampf will und wir Sozialdemokraten auch nach außen entsprechend auftreten.“ Ein Leserbriefschreiber hatte Partei für Patrick Heißler ergriffen und darauf verwiesen, dass der Physiker von den Grünen eine „weitaus höhere Kompetenz“ habe „als der einstmalige Koch“ Salzberger.

Wenig begeistert von den Leserbriefen ist auch Patrick Heißler gewesen. „In Kaufering ist Wahlkampf und altbekannte Verhaltensweisen werden sichtbar“, schreibt er in einer Stellungnahme. Er selbst habe die Briefe weder vorher gekannt, noch sei der Inhalt mit ihm abgesprochen gewesen, betont Heißler. „Letztlich sind die Personen frei in ihrer Entscheidung, was sie sagen und schreiben. Mir ist wichtig, einen fairen, sachlichen und transparenten Wahlkampf zu führen. Kaufering braucht keine Schlammschlacht.“ Mit Transparenz meint er, dass er die Bürger aktiv einbeziehen will und in der Marktgemeinde keine Entscheidungen in Hinterzimmern getroffen werden sollen.

Weil die vorgezogene Bürgermeisterwahl bereits am Sonntag, 6. Oktober, erfolgt, beginnen beide Bewerber zeitnah mit dem Wahlkampf, auch wenn die heiße Phase erst im September beginnt, wenn die Sommerferien in Bayern enden. „Ich werde die Sommerpause nutzen, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, und in den kommenden Wochen werde ich zu diversen Themen auch konkreter Stellung beziehen, kündigt Heißler seine weitere Vorgehensweise an.

Thomas Salzberger kündigt an, mit einem eigenen Format mit den Bürgern ins Gespräch kommen zu wollen. „Jetzt frag’ I’“, wird es heißen, so der Sozialdemokrat. Zudem werde es zwei Prodiumsdiskussionen geben. Eine organisiert das Landsberger Tagblatt am Freitag, 20. September. Die andere werde in Kaufering-Dorf stattfinden, kündigt Salzberger an.

Nötig geworden ist die vorgezogene Neuwahl in Kaufering, weil die bisherige Amtsinhaberin Bärbel Wagener-Bühler (Kauferinger Mitte) nach nur einem Jahr im Amt ihren Rücktritt zum 31. August „aus persönlichen Gründen“ bekannt gegeben hatte. Dem Rücktrittsgesuch der Bürgermeisterin stimmte der Marktgemeinderat Kaufering Anfang Juni einstimmig zu. (chmü)

