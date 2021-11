Das letzte Spiel

Dießen ist in Gilching zu Gast

Am Sonntag steht für die Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen ein Derby an: Ab 13 Uhr ist Trainer Nico Weis mit seinem Team beim TSV Gilching zu Gast. Das ist auch das letzte Ligaspiel für die MTV-Damen in diesem Jahr. Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften Ende August im Pokal gegenüber – mit dem glücklicheren Ende für den MTV Dießen. Die Weis-Elf erkämpfte sich einen 2:1-Sieg und zog in die nächste Runde ein.

In der Vergangenheit waren es meist enge Duelle, die Tabellensituation verspricht auch diesmal ein spannendes Derby: Mit zehn Punkten und damit nur drei Zählern mehr als der MTV, steht Gilching aktuell auf dem 8. Tabellenplatz. Für das Ammersee-Team ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg bleibt man auf Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen. Und das 3:3 zuletzt gegen den Tabellensechsten Obereichstätt sollte den MTV-Damen Selbstvertrauen geben, um auch diesmal als Siegerinnen vom Platz zu gehen. (lt)