Frauenfußball: Dießen überrascht den Favoriten

Im Heimspiel gegen Wolfratshausen spricht lange Zeit sehr wenig für die Fußballerinnen des MTV. Warum es am Ende dennoch gelingt, einen Punkt zu behalten.

Die Fußballerinnen des MTV Dießen haben im dritten Saisonspiel in der Landesliga beim 3:3 gegen Wolfratshausen überraschend den ersten Punkt geholt. Überraschend war dies aus mehreren Gründen: So war der Gast, in der Vorsaison Vizemeister, als Favorit in die Partie gegangen. Noch vor drei Wochen hatte der MTV im Pokal 1:8 in Wolfratshausen verloren. Zudem musste Trainer Nico Weis neben den Dauerverletzten und Urlauberinnen auf die zuletzt bärenstark aufspielende Stephanie Wild krankheitsbedingt verzichten. Hinzu kam auch noch, dass die Damen des MTV 70 Minuten in Unterzahl spielen mussten.

Nadine Schwarzwalder hilft aus

Zurück im Kader war Nadine Schwarzwalder, die aufgrund der personellen Situation einsprang. Bereits in der 8. Minute leitete Torhüterin Darinka Kaden das 1:0 für die Gastgeberinnen ein. Sie spielte zu Zoè Klein, die die Lücke in der Gästeabwehr fand und Andrea Bichler bediente. Diese umkurvte die Torhüterin und schob ein. Doch nur eine Minute später führte eine Unaufmerksamkeit in der Defensive zum 1:1 durch Hannah Förg.

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, doch Mitte der ersten Halbzeit lief der MTV in einen Konter, Franziska Haydn konnte die Wolfratshausener Angreiferin nur durch ein Foul stoppen und sah wegen der Verhinderung einer Torchance die Rote Karte. Sofort veränderte sich das Spiel, Wolfratshausen nun mit permanenten Ballbesitz. Trainer Weis stellte um. Ziel war es, die Räume zuzulaufen. Doch kurz vor der Pause gelang Eva Meier die Führung für die Gäste.

Andrea Bichler macht drei Tore

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel hektischer, der MTV arbeitete tapfer gegen den Ball und versuchte, Nadelstiche zu setzen, Wolfratshausen bestimmte das Spiel, ohne ganz große Chancen herauszuspielen. Dießens beste Chance entstand im Anschluss an einen Eckball von Zoè Klein. Maria Breitenberger legte den Ball mit der Hacke vor, Andrea Bichler zog trocken ab, eine Wolfratshauserin klärte auf der Torlinie. Nach einer Stunde schien die Partie gelaufen. Ein abgefälschter Schuss von Eva Meier aus 20 Metern segelte unhaltbar ins MTV-Tor zum 1:3. Doch wie schon in der zweiten Halbzeit in Gilching zeigte der MTV, wie viel Moral in diesem Team steckt. Raffaela Stemmer eroberte den Ball auf Höhe der Mittellinie und fand in der Spitze Nadine Schwarzwalder, die den Ball behaupten konnte und auf Bichler durchsteckte. Diese ließ sich die Chance nicht nehmen und versenkte eiskalt zum Anschlusstreffer.

Mit Leidenschaft zum Punktgewinn

Nur vier Minuten später fing die starke Kristina Spitzer einen Ball auf der linken Seite ab, überlief zwei Gegenspielerinnen und suchte erneut Andrea Bichler in der Spitze, die Wolfratshausens letzter Reihe wieder davonzog und den Ball zum viel umjubelten 3:3 ins lange Eck drosch. In der Schlussviertelstunde verteidigte die Weis-Truppe nicht nur aufopferungsvoll, sondern blieb auch bei Kontern gefährlich, am Ende hatte sich der MTV Dießen dank eines leidenschaftlichen Auftritts den Punktgewinn verdient. „Herausragend, wie jede Einzelne heute über sich hinausgewachsen ist,“ lobte der Trainer nach dem Spiel. (lt)

MTV Dießen: Kaden - Lehner, Stemmer, Breitenberger, Eigler-Metz, Haydn, Gauger (90. Hinterbichler), Klein, Bichler, Schwarzwalder (86. Baur), Spitzer

