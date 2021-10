Dießen verpasst die Sensation

Ersatzgeschwächt bieten die MTV-Damen dem Zweiten der Landesliga Paroli

Wieder war es denkbar knapp und wieder war es eine starke Leistung, die nicht belohnt wurde. Beim Landesligazweiten Thenried unterliegen die Fußballerinnen des MTV Dießen knapp mit 1:2.

„Am Donnerstagabend hatten wir gerade noch zehn einsatzfähige Spielerinnen“, berichtete Coach Nico Weis. Neben Sina Lehner, Luisa Piendl und Anna-Lena Bauer fielen diesmal auch noch Jacky Behr, Annabell König und Steffi Keller aus. Zudem musste Antonia Liebl verletzt passen. „Veronika Bader und Hannah Zernikow sind eingesprungen,“ erzählte Weis.

Und siehe da, der MTV knüpfte nahtlos an die starke Leitung zuletzt an. Die Gastgeberinnen kombinierten gewitzt – Dießen verteidigte leidenschaftlich. Die beste Chance hatte Thenried, als Dießens erneut blendend aufgelegte Torhüterin Larissa Müske einen Schuss noch an die Latte lenkte. Auf der anderen Seite hielt Thenrieds Torfrau einen Schuss von Maria Breitenberger. Nach einer knappen halben Stunde ging Thenried dann doch 1:0 in Führung, damit ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit blieb Dießen frech, während der Tabellenzweite um Spielkontrolle bemüht war. Nach 55 Minuten schnupperte der MTV an der Sensation: Andrea Bichler legte auf Maria Breitenberger ab, deren Schuss ließ Thenrieds Torhüterin abprallen und „Aushilfe“ Veronika Bader staubte zum 1:1 ab. Im Gegenzug zeigte der Favorit seine ganze Klasse und erzielte das entscheidende 2:1. Dießen kämpfte, aber der erneute Ausgleich gelang nicht mehr.

„Ich bin megastolz auf das Team, zum zweiten Mal in Folge haben wir gegen einen übermächtigen Gegner eine super Leistung abgerufen“, so MTV-Coach Nico Weis. (lt)