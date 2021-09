Heftige Packung

Dießen kommt bei Wacker Münchens Reserve unter die Räder

Mit 1:7 sind die Fußballerinnen des MTV Dießen beim FFC Wacker München II unter die Räder gekommen. Ein paar Tore zu hoch, aber in Summe verdient.

Dabei hatte das Team von Trainer Nico Weis in München einen super Start hingelegt. Personell stark dezimiert, begann der MTV Dießen druckvoll und zeigte den Gastgeberinnen, dass man nicht zum Spaß um 6.30 Uhr aufgestanden war. „Die Anstoßzeit um 10.15 Uhr in einem Landesligaspiel bei einer Stunde Anreise kann ich nicht nachvollziehen“, haderte Coach Weis, der FFC Wacker bot aber keine vernünftige Alternative an.

Nach dem guten Start folgte die kalte Dusche: Aus den ersten drei Abschlüssen machte Wacker zwei Tore. Im Anschluss folgten Großchancen für Dießen. Nach schönen Zuspielen von Julia Stapff verzog Kapitänin Maria Breitenberger zunächst knapp und scheiterte dann bei einem Alleingang an Wackers Torfrau.

Fast im Gegenzug spielte Wacker einen guten Angriff konsequent zu Ende und erhöhte auf 3:0. Doch der MTV hielt weiter dagegen. Nach einem tollen Pass von Andrea Bichler setzte sich Zoé Klein durch und traf zum überfälligen 1:3. Noch vor der Pause ließ Andrea Bichler zwei Gegnerinnen stehen, jagte den Ball aber knapp über das Tor. „Zur Halbzeit kann es gut und gerne auch 3:3 stehen“, resümiert MTV-Coach Nico Weis.

Im zweiten Abschnitt zeigte der Favorit aus München dann aber ein anderes Gesicht. Mit dem ersten Angriff nach der Pause erzielte man das 4:1 und dominierte nun klar das Spiel. Der MTV konnte kaum noch Nadelstiche setzen, musste noch einen unglücklichen Elfmeter hinnehmen und einige Unaufmerksamkeiten nutzte Wacker zum 7:1-Endstand. Aufgrund der starken ersten Halbzeit der MTV-Damen fiel die Niederlage etwas zu hoch aus, insgesamt war der Sieg für Wacker aber verdient.

„Wir schauen nach vorne und werden versuchen, mit frischem Personal am Sonntag in Kaufbeuren an die Leistung der ersten 45 Minuten anzuknüpfen“, so Weis. Der MTV muss vier Mal in Folge auswärts ran. „Kaufbeuren hat wegen einer Hochzeit um eine Spielverlegung gebeten. Die einzig machbare Variante war ein Heimrechttausch. Da wollten wir sportlich fair bleiben und haben die Verlegung ermöglicht.“ (lt)