vor 49 Min.

Frauenfußball: In Dießen steigt ein „Länderspiel“

Was der nächste Fußballstar in Dießen zu sehen? Ein US-Nachwuchsteam tritt gegen eine Oberland-Auswahl an.

Von Thomas Ernstberger

Da waren sich Spielerinnen, Trainer, Betreuer und die gut 100 Zuschauer einig: Es war ein außergewöhnliches und hochklassiges Frauenfußballspiel, das da im Dießener Ammerseestadion über die Bühne ging. Eine Oberland-Auswahl – bestehend aus Spielerinnen unter anderem vom TSV Rott, FC Oberau oder SC Pöcking-Possenhofen sowie den Lokalmatadorinnen des Landesligisten MTV Dießen – trat zu einem Freundschaftsspiel gegen das olympische Nachwuchsteam aus dem Süden der USA an. Ein echtes „Länderspiel“ am Ammersee.

Die US-Spielerinnen rücken mit einem ganzen Betreuerstab an

Die jungen US-Girls, alle zwischen 16 und 19 Jahren alt, demonstrierten eindrucksvoll, wie Frauenfußball auf technisch und physisch allerhöchstem Niveau aussehen kann. Alle sind Jung-Profis, die dem Sport ihr Leben unterordnen und ganz hoch hinaus wollen. Die Ziele sind klar: Berufsfußballerinnen in den Top-Teams der Vereinigten Staaten werden, der Sprung in die Nationalmannschaft und die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Tokio 2020 ist ihr erster Traum.

Die Oberland-Spielerinnen zeigten einen leidenschaftlichen Auftritt, wehrten sich nach Kräften und hatten kurz vor der Pause zwei große Chancen auf den Ehrentreffer. Dießens Top-Torjägerin Andrea Bichler scheiterte mit einem Schuss aus 18 Metern an der Latte und die Pöckingerin Kristin Möhwald wurde im letzten Moment einschussbereit aus zehn Metern Torentfernung abgegrätscht.

Das Ergebnis fällt deutlich aus

Am Ende gewann das Team aus den USA mit 6:0. Doch das war Nebensache. „Ein achtbares Ergebnis“, sagte MTV-Coach Nico Weis, der das Oberland-Team betreute. Er war mit dem Auftritt seiner Mannschaft hochzufrieden: „Es war ein tolles Erlebnis, die Stimmung unter den Mädels war spitze. Alle haben dieses Event in vollen Zügen genossen.“

Auch die US-Coaches, die mit zwei Betreuern, zwei Trainerinnen, einem Athletiktrainer sowie einer eigenen Physiotherapeutin angereist waren, zeigten sich begeistert von der tollen Stimmung am Ammersee: „Good Job, Dießen“ – gut gemacht, Dießen!

