Remis für Dießen

MTV holt Rückstand auf. Ein Spiel steht für das Ammerseeteam noch aus

Mit einem Remis sind die Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen in die Saison gestartet – mit einem Remis haben sie auch die Hinrunde beendet. Gegen den TSV Gilching gab es im letzten Ligaspiel in diesem Jahr ein 2:2-Unentschieden. Ein Spiel steht aber für die Dießener Damen noch an.

Es dauerte, bis die Partie Fahrt aufnahm. Für Gefahr vor dem Tor sorgten in erster Linie Standardsituationen. Nach einer halben Stunde gelang Gilching per Freistoß aus 18 Metern die Führung – nur drei Minuten später verwandelte Zoé Klein für den MTV einen Eckball direkt zum 1:1-Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt übernahmen die Gastgeberinnen mehr und mehr die Spielkontrolle, gefährliche Torchancen blieben aber weiterhin selten. Die beste Chance für den MTV hatte Andrea Bichler, die im Eins-gegen-Eins an Gilchings Keeperin scheiterte. Auf der anderen Seite klärte Antonia Liebl eine scharfe Hereingabe gerade noch vor der einschussbereiten Angreiferin. Nach 60 Minuten legte Gilching erneut vor. Die MTV-Damen verteidigten nach einem Einwurf nicht entschlossen genug und Anouk Meier versenkte zum 2:1.

Die Ammersee-Damen brachten mit Jacky Behr eine weitere Angreiferin und kamen zum erneuten Ausgleich: In der 67. Minute leitete Behr den Angriff ein und Kapitänin Maria Breitenberger traf aus 20 Metern zum 2:2. In den Schlussminuten brachte die engagierte Dießener Defensive das Unentschieden über die Zeit.

„Wir haben uns hier einen Punkt erarbeitet“, lautete das Fazit von MTV-Coach Nico Weis. „Wenn man sieht, welche individuelle Qualität der TSV Gilching auf dem Platz hat und wie tapfer sich meine Mädels wieder geschlagen haben, das ist schon wirklich außergewöhnlich.“ Es war das sechste von elf Punktspielen, das der MTV nicht verloren hat. Und das, obwohl im Vergleich zur vergangenen Saison neben fünf Leistungsträgerinnen wie Caro Bader, Steffi Köhler oder Celina Costantini immer wieder wichtige Spielerinnen wie Sina Lehner oder Raffi Stemmer fehlten. In der Tabelle sieht es für die MTV-Damen dennoch nicht gut aus: Sie belegen den vorletzten Platz.

Am Samstag wartet nun zum Jahresabschluss im Verbandspokal-Achtelfinale der starke Bayernligist FC Stern München. In der Vorbereitung ging die Weis-Truppe in München mit 0:8 unter. „Sagen wir es so, als Favorit gegen wir nicht zwingend in das Spiel,“ schmunzelt Coach Weis. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr in Dießen. (lt)