Trotz Niederlage sehr zufrieden

Couragierter Auftritt der MTV-Damen

Hart war Nico Weis, Trainer der Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen, nach der Niederlage in Passau mit seiner Mannschaft ins Gericht gegangen. Das zeigte Wirkung, denn gegen den Favoriten Amicitia München fehlte den Ammersee-Damen nur das letzte Quäntchen Glück zu einem Punktgewinn. Denkbar knapp verloren sie mit 0:1.

„Das war diesmal eine super Leistung von meiner Mannschaft“, freute sich Weis trotz des unglücklichen Ausgangs nach dem Spiel. Diesmal sei der Auftritt nicht mit dem im vorangegangenen Spiel zu vergleichen gewesen. „Danach habe ich schon gezweifelt, ob wir in diese Liga gehören“, so der MTV-Coach. Die Antwort darauf gaben seine Spielerinnen gegen Amicitia: Sie lautet Ja.

Abgesehen von einer einzigen Unachtsamkeit gleich in der 3. Minute, in der Amicitia das am Ende entscheidende Tor erzielte, war Dießen nämlich die bessere Mannschaft. So ließen sich die MTV-Damen vom Rückschlag auch nicht entmutigen, und je länger das Spiel dauerte, umso überlegener wurde die Heimelf. „Amicitia hat zum Schluss mit Mann und Maus nur noch verteidigt“, sagt Weis – und die Gäste hatten eine an diesem Tag unüberwindbare Keeperin im Tor. „Unglaublich, was die alles gehalten hat“, so der Dießener Trainer. Und wenn sie wirklich geschlagen war, hatten die Gäste auch noch das Glück auf ihrer Seite, wie bei dem Schuss von Dießens Spielführerin Maria Breitenberger, die vor der Pause nur den Pfosten traf.

Und auch nach der Pause verzweifelten die Dießener Damen an der Gäste-Torhüterin: Zwei Mal rettete sie, nachdem erneut Breitenberger und dann Andrea Bichler allein auf sie zugelaufen waren.

Wie „genervt“ die Gäste vom engagierten Auftritt der Dießenerinnen waren, zeigen auch die zwei Gelb-Roten Karten. Eigentlich hatten sich die Münchenerinnen darauf verlegt, den knappen Vorsprung zu verwalten, doch das ließ Dießen mit seinen permanenten Angriffen nicht zu. So wurde es immer schwerer für Amicitia, und in der 69. und 79. Minute mussten zwei Spielerinnen vorzeitig vom Platz. Aber auch die Überzahl half den MTV-Damen nicht zum eigentlich verdienten Punkt. Weis trug es mit Fassung: „Wenn man hart arbeitet, dann kommt das Glück auch wieder zurück.“ Und dass sie bereit seien, hart zu arbeitet, zeigten seine „Mädels“ in jedem Training. (mm)