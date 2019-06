00:03 Uhr

Für Igling und Fuchstal wird es spannend

Beide holen sich vor der Relegation noch mal Selbstvertrauen

Pünktlich zum Bezirksmusikfest wollte der SV Fuchstal im letzten Punktspiel nochmals Selbstvertrauen tanken für die anstehende Relegation. So begannen die Füchse auch und gingen nach einer schönen Flanke von Christian Waldhör durch einen Kopfball von Alexander Schneider in Führung. Doch bereits zehn Minuten später nutzten die Gäste aus Hohenpeißenberg ihre erste Gelegenheit zum Ausgleich. In der 28. dann erneut eine perfekte Flanke von Fuchstals Kapitän und Tobi Rädisch vollstreckte per Kopf. Fuchstal war weiter überlegen und erhöhte durch zwei Elfmeter bis zur Halbzeit auf 4:1. Danach war Hohenpeißenberg mit einem schönen Konter zum 4:2 erfolgreich. Die Füchse bestimmten aber weiter das Spiel und wiederum ein Elfmeter brachte den 5:2-Endstand. In der Relegation trifft der SV Fuchstal auf die DJK Schwabhausen.

Im vermeintlichen Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Igling und dem Meister FC Weil sahen die Zuschauer zahlreiche Tore. Durch viele Schonungen im Blick auf die Relegation aufseiten der Hausherren und viele Wechsel beim FC Weil entwickelte sich in vielerlei Hinsicht ein müder Sommerkick. Am Ende gewann der SV Igling mit 6:2 und blickt nun voll motiviert auf die Relegation. Auch der FSV Eching konnte sich mit einem souveränen Dreier gegen Schwabbruck in die Sommerpause verabschieden. 4:0 lautete das Ergebnis nach 90 dominanten Minuten. Somit beendet die Ufer-Truppe die Saison auf Tabellenplatz 3, verfolgt vom SV Kinsau, der sich mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen den FC Scheuring durchsetzte. Über die gesamten 90 Minuten war der SVK überlegen.

Im Ammerseeduell zwischen dem TSV Utting und Raistings Reserve behielt Utting die Oberhand. In einer Partie, in der es für beide Mannschaften um nichts mehr ging und in der sich Raisting schon sichtlich in der Relegationsvorbereitung befand, hatte es für die Hausherren oberste Priorität, ihrem scheidenden Trainer Andreas Gerum einen schönen Abschied zu gestalten. Zahlreiche Chancen auf beiden Seiten bescherten den Uttingern einen verdienten 2:0-Erfolg. Der Nachfolger von Gerum steht auch schon fest: Es wird Peter Bootz sein, der unter anderem Raisting trainierte.

Für den SV Unterdießen reichte es im letzten Saisonspiel gegen Herrsching nicht zu einem Erfolg. Über die gesamte Spielzeit war der Gastgeber überlegen und setzte sich verdient mit 3:0 durch. (hametz/alwi/tosch/resc/kell/evsb)

Fuchstal - Hohenpeißb: 1:0 Schneider (4.), 1:1 Osterried (16.), 2:1 Rädisch (30.), 3:1 Rädisch (36., FE), 4:1 Rädisch (40., FE), 4:2 Schuldes (48.), 5:2 Ruf (75., FE)

Igling - Weil: 1:0 Kirchbichler (9.), 2:0 Köppl (29.), 3:0 Rid (53.), 4:0 Köppl (54.), 5:0 Kirchbichler (73.), 6:0 Köppl (77.)

Eching - Schwabbruck/S.: 1:0 Weingartner (15.), 2:0 Lachmayr (24., FE), 3:0 Maier (27.), 4:0 Weingartner (55.)

Kinsau - Scheuring: 1:0 Kirchbichler (9.), 2:0 Köppl (29.), 3:0 Rid (53.), 4:0 Köppl (54.), 5:0 Kirchbichler (73.), 6:0 Köppl (77.)

Utting - RaistingII: 1:0 Horney (8.), 2:0 Horney (85.)

Herrsching - Unterdießen: 1:0 Haas (69.), 2:0 Haas (79.), 3:0 Wagner (85.)

