vor 60 Min.

Für den Sieger gibt es Nudeln

In Österreich konnten die Schwimmer des SC Lechfeld nach monatelanger Pause wieder mal an einem Wettkampf teilnehmen.

Nach der langen Corona-Pause starten die Aktiven des SC Lechfeld in Österreich. Der Wettkampf bietet einige Besonderheiten

Trainieren ja – Wettkampf nein. Vor dieser Situation stehen die Schwimmer des Landsberger Vereins SC Lechfeld. Jetzt hat sich doch eine Möglichkeit aufgetan, mal wieder an einem Wettkampf teilzunehmen – in Österreich. Dabei zeigte sich das neunköpfige Team sehr gut in Form, gleichzeitig stehen die Aktiven weiterhin vor enormen Problemen, sagt Trainer Christian Sczesny.

Es war ein außergewöhnlicher Wettkampf für die Schwimmer des SCL und das in vielerlei Hinsicht. Nicht nur, dass man nach der langen Pause im österreichischen Hall erstmals unter Wettkampfbedingungen die Form überprüfen konnte, auch die Corona-Vorschriften sorgten für ungewohnte Situationen. „Der Startblock war sehr rutschig“, sagt SCL-Trainer Christian Sczesny. Das hing damit zusammen, dass dieser nach jedem Start frisch desinfiziert wurde. Da er auch noch relativ niedrig war, mussten sich die SCL-Athleten erst mal darauf einstellen.

Das gelang schnell – wie die Resultate zeigen. Trotz der starken Konkurrenz aus Österreich und Süddeutschland verbuchte das neunköpfige Team sechs erste, elf zweite und acht dritte Plätze. Hinzu kamen persönliche Bestzeiten. Dabei gab es für die Schwimmer auch eine Überraschung bei der Siegerehrung: Während die Jüngeren Medaillen erhielten, gab es für die Älteren Nudel-Packungen. „Da kamen beim einen oder anderen schon 1,5 Kilo Nudeln zusammen“, erzählt Sczesny mit einem Schmunzeln.

Für den Trainer gibt es damit zwei Gründe zur Freude „Die Ergebnisse waren hervorragend“, sagt Christian Sczesny. Sehr schön sei es aber auch gewesen, endlich wieder einen Wettkampf schwimmen zu können. „Es war dort ein Freibad und das Wetter spielte mit“, erzählt er. Jetzt hofft Sczesny, dass auch in Bayern bald wieder Wettkämpfe stattfinden, denn die Schwimmer müssen sich noch für die deutsche Meisterschaft und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifizieren, die nach wie vor für Ende des Jahres vorgesehen sind. „In den anderen Bundesländern, vor allem in Norddeutschland, finden bereits Wettkämpfe statt“, sagt der Trainer des SCL.

Doch beispielsweise nach Dresden zu fahren, um die Pflichtzeiten einzubringen, sei mit einem enormen Aufwand verbunden. „Die Kinder gehen ja auch in die Schule und mit der langen Anfahrt ist es schwierig“, sagt Sczesny. Aber noch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich ein Wettkampf in näherer Umgebung finden lässt, bei dem die Aktiven ihre Pflichtzeiten erzielen können. (mm)

Themen folgen