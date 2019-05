vor 36 Min.

Für ihren Traum wechselt sie in die Schweiz

Nach dem Abitur geht die gebürtige Kauferingerin Vera Schmitz ins Nachbarland, wo Floorball einen viel höheren Stellenwert hat. Warum es jetzt manchmal Verständigungsprobleme mit ihren Eltern gibt

Von Margit Messelhäuser

Drei Wochen Urlaub hat Vera Schmitz im Jahr – drei Wochen Urlaub vom Floorball. Die 20-jährige gebürtige Kauferingerin nutzt diese Wochen, um mal wirklich auszuspannen, bald aber geht die Saison mit dem Sommertraining wieder los, und zwar in der Schweiz. Den Weg, den die Studentin genommen hat, ist außergewöhnlich und zeigt, was man erreichen kann, wenn man seine Ziele konzentriert und engagiert verfolgt. Und das brachte ihr in diesem Jahr sogar den schweizer Vizemeistertitel ein.

Es war das Abiturjahr, als sich Vera Schmitz, damals 17 Jahre jung, entschied, für ihren Sport in die Schweiz zu wechseln. „Dort hat Floorball einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland“, erzählt sie. In der Schweiz gibt es 33000 lizenzierte Floorball-Spieler. „Das ist enorm. Dieser Sport wird noch mehr beachtet als Eishockey“.

Und da muss man als Deutsche erst mal in einem Verein aufgenommen werden. „Ich war in St. Gallen drei Mal beim Probetraining, dann kam die Zusage“, blickt sie zurück. Und damit kam auch der Stress: Freitags nach der Schule fuhr sie mit ihrem Vater nach St. Gallen, absolvierte dort noch ein Training und weiter ging’s zu den Spielen am Wochenende. „Im Auto habe ich während der Fahrt gelernt“, sagt sie. Die „Einser-Schülerin“ sei sie nie gewesen, auch schon vor dem Wechsel in die Schweiz, aber „ich habe gelernt, meine Zeit sinnvoll und effektiv einzuteilen“ – und das Abitur hat sie locker bestanden, trotz der enormen Belastung.

Ein Jahr nur Floorball war dann das Ziel, und zwar in der Schweiz. Dazu suchte sich Vera Schmitz eine Arbeitsstelle, denn dieses Jahr wollte sie sich selbst finanzieren. „Ich werde von meiner Familie unglaublich toll unterstützt, aber ich habe eine Wohnung und ein Auto gebraucht, und das kann ich nicht meine Eltern finanzieren lassen.“

Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte, denn durch die Arbeitsstelle in einem Personalbüro erfüllte sie die Anforderungen für ein Hochschulstudium, das sie inzwischen in Angriff genommen hat. Journalismus und Kommunikation – ein Gebiet, das ihr unheimlich viel Spaß macht. „Mein Traum wäre es, Moderatorin zu werden“, sagt sie – bis dahin ist aber es noch einige Zeit hin, in drei, vier Jahren will sie das Studium beendet haben.

Und so lange bleibt noch viel Zeit für Floorball. In Kaufering, bei den Red Hocks, hatte Schmitz mit 13 Jahren das erste Mal einen Schläger in der Hand – damals schon in der Damenmannschaft. „Das ist eigentlich zu spät“, blickt sie zurück und weiß genau, dass sie durch die fehlende Ausbildung in der Jugend ein Defizit aufholen muss. „Manchmal habe ich schon das Gefühl, da etwas verpasst zu haben“, räumt sie ein – umso härter arbeitet sie jetzt.

Dreimal in der Woche ist Studium angesagt, zweimal Arbeit und an fast allen Abenden Floorball. „Wir haben mal ausgerechnet, dass wir uns in dieser Saison an 180 von 365 Tagen im Jahr wegen Floorball getroffen haben“, sagt sie und schmunzelt. In der U21 spielte sie das erste Jahr in der Schweiz bei St. Gallen, im zweiten Jahr passte es nicht mehr so ganz: „Wir bekamen einen neuen Trainer, ich hatte nicht das Gefühl, dass er uns weiterbringt.“ Und so wechselte sie nach Winterthur. Das Gefühl hat sie nicht getrogen: Während sie mit Winterthur Vizemeister wurde, ist St. Gallen abgestiegen.

In der kommenden Saison muss Schmitz zu den Damen wechseln. „Ich werde erst mal in der Mannschaft in der dritten Liga spielen“, blickt sie voraus. Wobei man dritte Liga nicht mit Hobby-Team gleichsetzen dürfe: „Da wird auch noch zwei-, dreimal die Woche trainiert und am Wochenende sind von September bis April ein oder zwei Spiele.“ Um in der Ersten Bundesliga zum Zug zu kommen, müsse sie sich noch verbessern, schätzt sie sich selbst ein, außerdem gelte es, „das Studium voranzutreiben“.

Auch wenn sie den Urlaub erst mal genießt: Nach einigen Tagen kommt auch wieder die Vorfreude auf die neue Saison. „Das Team ist einfach toll. Meine Mannschaftskollegen sind auch ein bisschen ein Familienersatz.“ Wobei sie sich in der Schweiz inzwischen sehr gut eingelebt habe. Anfangs seien die Telefonate, die sie in ihrem Job führen musste, wegen der Sprache „sehr interessant“ gewesen – sie ließ sich oft sicherheitshalber den Sachverhalt noch mal mailen. Inzwischen hat sie das Schwitzerdütsch so gut drauf, dass sie ihre Eltern manchmal vor Probleme stellt: „Vor Kurzem habe ich abends meinem Papa am Telefon gesagt, dass mein Auto in die Garage muss.“ Damit habe ihr Vater nichts anfangen können – klar, denn in der Schweiz ist die Garage die Werkstatt. Und nach ein paar Tagen zurück in Kaufering habe sie auch nicht mehr die melodische Sprechweise, „worüber meine Mama dann ganz froh ist“, sagt sie und lächelt.

