Fußball

vor 18 Min.

Bayernliga: Diesmal ist der TSV Landsberg mit dem Punkt zufrieden

Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer und sein Team warten weiter auf den ersten Sieg in der neuen Bayernligasaison.

Plus In Ingolstadt hat der TSV Landsberg schon vor dem Anpfiff Probleme. Am Ende nimmt der Fußball-Bayernligist einen Zähler mit.

Von Margit Messelhäuser

Wieder wurde es nichts für die Landsberger mit dem ersten Sieg in der laufenden Bayernligasaison. Und auch diesmal war der TSV nicht vom Glück verfolgt – das Spiel in Ingolstadt wurde erst mit rund 20 Minuten Verspätung angepfiffen - und endete erneut mit einem Remis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen