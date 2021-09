Fußball

Bayernliga: Ein bitterer Abend für den TSV Landsberg

Alle Diskussion von Alexander Benede nutzt nichts: Der Schiedsrichter hat die Rote Karte schon in der Hand: Auch gegen Kottern gerät der TSV Landsberg früh in Unterzahl.

Plus Der TSV Landsberg fängt sich gegen Kottern wieder früh eine Rote Karte ein. Trotzdem sind die Gastgeber das bessere Team. Dann rückt der Schiri immer mehr in den Blickpunkt.

Von Margit Messelhäuser

Am Ende saßen die Landsberger Fußballer wie ein Häufchen Elend auf dem Rasen. Kottern jubelte dagegen, als hätte es die Meisterschaft gewonnen. Was sich in den vergangenen 96 Minuten dieser Bayernligapartie abgespielt hatte, war aus Landsberger Sicht tatsächlich nicht nachzuvollziehen. Da fühlte sich das 1:1-Unentschieden wie eine Niederlage an.

