Fußball

vor 49 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg muss an der Effektivität arbeiten

Diskussion in der Halbzeit: die beiden Landsberger Spielertrainer Muriz Salemovic (links) und Mike Hutterer.

Plus Nach drei Spieltagen ist der TSV Landsberg weiterhin ungeschlagen, wartet aber auch auf den ersten Sieg. Spielertrainer Muriz Salemovic ist dennoch nicht unzufrieden. Am Mittwoch sieht es in Ingolstadt personell besser aus.

Von Margit Messelhäuser

Drei Spiele, drei Punkte. So ganz passt die Ausbeute der Landsberger Bayernliga-Fußballer noch nicht. Auch Spielertrainer Muriz Salemovic räumt ein, dass man einige Punkte liegengelassen habe. Dennoch, angesichts der Umstände, die zum Saisonstart alle eingetreten waren, ist er bislang sehr zufrieden. Und am heutigen Mittwoch nimmt das Team den nächsten Anlauf, den ersten Dreier einzufahren – bei der Reserve des Zweitligisten FC Ingolstadt (Beginn 18.30 Uhr).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen