Fußball

vor 3 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg will wieder in die Spur finden

Bis zur Roten Karte hatten die Landsberger (schwarze Trikots) den TSV Dachau komplett im Griff. An die gute Leistung der ersten Halbzeit will man am Mittwoch gegen Kottern anknüpfen.

Plus Der TSV Landsberg erwartet am Mittwochabend den TSV Kottern. Nach zwei Niederlagen in Folge sollen wieder Punkte her, und man verfolgt ein ehrgeiziges Ziel.

Von Margit Messelhäuser

Mit einer Niederlage beim Spitzenreiter Hankofen/Hailing sind die Landsberger Bayernliga-Fußballer in diese englische Woche gestartet. Am Mittwochabend kann man aber schon wieder in die Erfolgsspur zurückkehren: Ab 18.30 Uhr ist der TSV Kottern zu Gast. Am kommenden Samstag steht das Auswärtsspiel in Gundelfingen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen