Bayernligist TSV Landsberg ist auf alles eingestellt

Am Samstag steht für den TSV Landsberg das nächste Heimspiel an: Ab 14 Uhr ist der TSV Dachau im 3C-Sportstadion zu Gast.

Plus Der TSV Landsberg beendet die englische Woche mit dem Heimspiel gegen Dachau. TSV-Spielertrainer Mike Hutterer ist auf die Taktik der Gäste gespannt.

Von Margit Messelhäuser

Dass die Siegesserie in Hallbergmoos gerissen ist, macht Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer nichts aus. Mit dem 1:1 sei man weiter ungeschlagen. „Und das ist wichtig für den Kopf.“ Jetzt soll das sechste Spiel folgen, in dem man ungeschlagen bleibt, wenn am Samstag, 14 Uhr, der TSV Dachau zu Gast ist. Dabei wird voraussichtlich auch Neuzugang Alexander Benede seine Premiere feiern.

