Bayernligist TSV Landsberg ist in der A-Klasse zu Gast

Stephan Botschafter engagiert sich jahrzehntelang beim TSV Landsberg. Jetzt ist er neuer Trainer in Rott und hat am Mittwoch ein besonderes Testspiel.

Für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg geht die Vorbereitungsphase weiter: Am heutigen Samstag treten die TSVler beim SV Heimstetten an und am Mittwoch kommt es zu einem besonderen Spiel in Rott.

Ein richtiges Kontrastprogramm wartet damit auf das Spielertrainer-Duo Muriz Salemovic/Mike Hutterer und sein Team: erst Regionalliga, dann A-Klasse. Doch das Spiel in Rott hat einen besonderen Hintergrund: Wie berichtet, ist Stephan Botschafter, der sich seit Jahrzehnten beim TSV Landsberg nicht nur als Trainer engagierte, der neue Coach beim A-Klassisten. Und für ihn fahren die Bayernligisten nach Rott – um ihn mit diesem Testspiel zu überraschen.

Wolfgang Sanktjohanser hat die Idee

„Bislang wusste er nichts davon“, sagt Wolfgang Sanktjohanser, der in der ersten Mannschaft praktisch Nachfolger von Stephan Botschafter ist. Denn Botschafter hatte nicht nur die Jugend und das Team der Lebenshilfe trainiert, sondern lange auch sämtlichen Schriftverkehr – auch den der ersten Mannschaft – erledigt. „Da gehört sich einfach ein Abschiedsspiel“, sagt Sanktjohanser, der mit seiner Idee bei der Abteilungsleitung offene Türen einrannte.

Landsberg kommt mit der "ersten Elf"

Eigentlich sollte das Spiel am Dienstagabend stattfinden, doch da an dem Tag die deutsche Nationalmannschaft gegen England spielt, wurde es kurzerhand auf Mittwoch, 18.30 Uhr, verschoben. Die Landsberger, die auch für ein Quantum Freibier sorgen werden, hoffen nun, dass viele Zuschauer – bis zu 100 sind nun auch auf Stehplätzen erlaubt – ins Stadion kommen. Salemovic und Hutterer hätten zugesichert, dass ihr Team komplett aufläuft, so Sanktjohanser.

