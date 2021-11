Fußball

07:06 Uhr

Bayernligist TSV Landsberg will den Trend stoppen

Gegen Schwaben Augsburg mussten sich die Landsberger (Mitte Muriz Salemovic) wieder mit einem Unentschieden begnügen. Jetzt will der TSV in Ismaning endlich wieder drei Zähler einfahren.

Plus Beim Fußball-Bayernligist TSV Landsberg zeigen sich Parallelen zwischen dem Start in die Saison und dem Auftakt der Rückrunde. Spielertrainer Muriz Salemovic ist damit nicht glücklich.

Von Margit Messelhäuser

Vier Spiele haben die Fußballer des TSV Landsberg in der Bayernliga noch vor sich, ehe es in die Winterpause geht. Und angesichts der Einschränkungen für den Hallensport aufgrund der Corona-Situation ist Landsbergs Spielertrainer Muriz Salemovic „einfach nur froh, dass wir spielen können“. Wobei es bei „nur spielen“ nicht bleiben soll. Er will den Trend, der sich beim TSV aktuell abzeichnet, unbedingt noch vor der Pause stoppen – und zwar am Samstag in Ismaning.

