Fußball: Beim Ammersee-Derby gibt es zwei Tore und einige Karten

Plus Im Topspiel der Fußball-Kreisklasse 4 treffen Spitzenreiter Utting und Verfolger Schondorf aufeinander. Den knapp 200 Zuschauer wird beim Neustart nach der Corona-Pause einiges geboten.

Von Bernhard Munz

Das jederzeit unterhaltsame und spannende Ammersee-Derby zwischen Utting und Schondorf endete mit einem 1:1, was für Schondorf am Ende etwas glücklich war. Hervorzuheben ist die hervorragende Arbeit der Uttinger Abteilungsleitung in Bezug auf die Corona-Regeln. Die 200 Zuschauer hielten sich größtenteils daran.

Denkbar unglücklich begann das Spiel der Woche für Schondorf. Bei einem schnell ausgeführter Freistoß übersah der Schiedsrichter, dass der Ball noch nicht ruhte und der Freistoß hätte wiederholt werden müssen. Dies war natürlich Uttings Stürmer Manuel Eichberg egal, und nach seiner Hereingabe stocherte Jonathan Krukow den Ball zum 1:0 über die Linie (2.)

Schondorf steckt den Rückstand schnell weg

Schondorf zeigte sich wenig geschockt. Und nach einem Ball in die Schnittstelle der Uttinger Innenverteidigung tauchte Lukas Schmalz alleine vor Keeper Ruben Streicher auf. Dieser konnte Schmalz nur durch eine Notbremse stoppen. Konsequenz: Rot für Streicher und Freistoß aus 17 Metern. Diesen verwandelte Luca Sigl mit einem schönen Schlenzer zum 1:1 (16.).

Bis zur Pause hätte es gut und gerne 4:4 stehen können. Der eingewechselte Uttinger Ersatztorwart Jörg Schwarz („51 Jahre alt“) und der sehr souveräne Schondorfer Keeper Manuel Mähl ließen jedoch keine weiteren Treffer zu. So wurden mit dem gerechten 1:1 die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit lässt das Tempo nach

Nach Wiederanpfiff plätscherte die Partie so dahin, bis sich der Schondorfer Julian Remann ein unnötiges Foul leistete. Bereits Gelb vorbelastet, musste er mit Gelb-Rot vom Platz (60.). Zunächst gab es keine weiteren Höhepunkte – bis zur 78. Minute. Nach einem Querpass von Johnathan Krukow stand der eingewechselte Uttinger Niklas Wischnewski völlig frei vor Keeper Mähl, doch der reagierte glänzend.

Utting mit dem Endspurt

Von Schondorf gab es nur noch ein Lebenszeichen. Der Freistoß von Luca Sigl landete jedoch an der Latte (86.). In der Nachspielzeit dann noch zweimal Riesendusel für Schondorf: Erst verpasste ein Kopfball von Fabian Klingl den Schondorfer Kasten um Zentimeter. Und eine Minute später schaffte es Johnathan Krukow nicht, den Ball freistehend in die Maschen zu setzen. So blieb es letztlich beim 1:1 im Ammersee-Derby.

Utting: Streicher, Bauer, Zernikow, V. Bootz, Krukow, Th. Eichberg, Klingl, Kurzweil, F. Bootz, Steinhart, M. Eichberg.

Schondorf: Mähl, Hartmann, Gumprich, Seibald, Remann, J. Schmalz, Sigl, Frank, L. Schmalz, Fichtl, Anbergen.

