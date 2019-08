vor 55 Min.

Fußball: Beim TSV Landsberg bastelt man weiter am Kader

Hermann Rietzler, Trainer des TSV Landsberg, muss beim Spiel in Kirchanschöring auf einige Spieler verzichten. Am Montag will der Verein einen weiteren Neuzugang präsentieren – zwei andere stehen aber auf der Kippe.

Der Bayernligist kann einen Neuzugang präsentieren, nächste Woche soll ein weiterer kommen. Zwei aktuelle Spieler stehen auf der Kippe. Jetzt geht es am Samstag aber erst zum Punktspiel nach Kirchanschöring.

Von Margit Messelhäuser

Die nächste Englische Woche für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg steht an. Am Samstag geht es für den TSV nach Kirchanschöring, dann stehen zwei Knaller-Spiele zu Hause an. Am Dienstag, ab 18 Uhr, kommt der Tabellenvierte der Regionalliga, Türkgücü München, zum Pokalspiel in den 3C-Sportpark. Und am Freitag, ab 19.30 Uhr, ist der aktuelle Bayernliga-Tabellenführer Wasserburg zu Gast.

Ein Stürmer wird benötigt

Und am Freitag könnte es gut sein, dass die Landsberger in diesem Heimspiel einen Neuzugang präsentieren. Wie TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl gegenüber dem Landsberger Tagblatt erklärte, stehe man kurz vor dem Vertragsabschluss mit einem 22-jährigen Stürmer. „Dieser kennt einen unserer Neuzugänge schon aus der Jugendzeit, hat Landesliga-Erfahrung und wäre eine absolute Granate“, so Freutsmiedl, der aber vor der Unterzeichnung keinen Namen nennen wollte. Am Montag soll die Entscheidung fallen und „dann könnte er am Freitag bereits spielen“, so Freutsmiedl.

Die Erwartungen nicht erfüllt

Damit nicht genug: Mit dem 19-jährigen Verteidiger Laurin Malici haben die Landsberger bereits einen neuen Spieler unter Vertrag. Der Kosovare kommt vom FC Memmingen, der Kontakt war schon lange vorhanden, allerdings hatte sich der Wechsel schwieriger gestaltet, als zunächst angenommen. Am Freitag konnte Freutsmiedl aber Vollzug melden. In der kommenden Woche werden darüber hinaus auch zwei Kroaten zum Probetraining nach Landsberg kommen. Auf der anderen Seite allerdings wird der aktuelle Kader noch mal auf den Prüfstand gestellt: „Zwei Neuzugänge, die wir als Leistungsträger geholt haben, sind bislang weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben“, so Freutsmiedl. Es gebe Überlegungen, sich von diesen wieder zu trennen. Mit den betreffenden Spielern sei auch bereits gesprochen worden.

In Kirchanschöring und am Dienstag zu Hause im Pokal muss Trainer Hermann Rietzler aber noch mit dem aktuellen Kader auskommen – und er sieht den kommenden Aufgaben relativ gelassen entgegen. „Gegen München können die Spieler antreten, die jetzt im Urlaub waren oder pausiert haben.“

Nur die Ergebnisse stimmen nicht

Und Wasserburg ist zwar der aktuelle Spitzenreiter, dennoch „haben wir uns in den nächsten vier Spielen neun Punkte als Ziel gesetzt.“ Spielerisch ist Rietzler mit seiner Mannschaft gar nicht so unzufrieden, jetzt müssen aber auch die Ergebnisse stimmen.

Wie das funktioniert, hat der aktuelle Gastgeber Kirchanschöring bislang gezeigt. Wie die Landsberger hat der SVK ein negatives Torverhältnis (-2), aber eben schon zehn Punkte auf dem Konto, was ihm den 6. Tabellenplatz einbringt. Der TSV dagegen liegt mit vier Zählern auf Rang 16. „Kirchanschöring hat es zuletzt geschafft, zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu machen“, sagt Rietzler. „Aber wir haben keine Angst vor dem Spiel, ebenso wenig, wie vor dem Heimspiel gegen Wasserburg“, gibt sich Rietzler kämpferisch.

Storhas und Mailänder sind nicht dabei

In Kirchanschöring muss er allerdings auf Rainer Storhas verzichten und David Anzenhofer hat sich inzwischen ja in die USA verabschiedet. „In der Innenverteidigung werden wohl wieder Wolf und Vedder spielen“, sagt Rietzler, sein Co-Trainer Florian Mayer soll die Sechser-Position besetzen. Fehlen wird auch Stürmer Felix Mailänder, dafür traue sich Philipp Siegwart nach seinen Kniebeschwerden wieder den Einsatz in der Startelf zu. In dieser werden unter anderem auch Sören Göbel, Janick Reitz und eventuell auch Andreas „Charly“ Fülla auflaufen.

Wirklich problematisch ist allerdings die Torhüter-Situation: Leon Veliu und Nicolas Schestak haben sich in den Urlaub verabschiedet. Damit steht Rietzler zwar Stammkeeper Patrick Rösch zur Verfügung, ihm darf allerdings nichts passieren, sonst müsste ein Spieler in Kirchanschöring ins Tor wechseln.

