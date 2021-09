Bezirksliga: Dem VfL Kaufering gelingt die Revanche 

Plus Diesmal war Kauferings Trainer Ben Enthart ein Sieg seiner Mannschaft besonders wichtig. Der Tabellenführer gibt sich keine Blöße.

Eine Revanche hatte Kauferings Trainer Benjamin Enthart vor dem Spiel bei Türkgücü Königsbrunn eingefordert. Zu gut war ihm noch die Niederlage – seine erste mit Kaufering – in Erinnerung. Und diese Revanche ist seiner Mannschaft eindrucksvoll gelungen. Damit haben die Kauferinger auch die Tabellenführung in der Bezirksliga Schwaben verteidigt.