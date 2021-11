Bezirksliga: Denklingen verteidigt die Tabellenführung

Plus Der VfL Denklingen fährt als Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga einen Zittersieg in Unterpfaffenhofen ein. Trainer Markus Ansorge über die Stärken seines Teams.

Ausgesprochen spannend machte es der VfL Denklingen in Unterpfaffenhofen. In den Schlussminuten gelang es dem Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Oberbayern aber trotz Unterzahl, den knappen 3:2-Sieg über die Zeit zu bringen.