Bezirksliga: Der Spitzenreiter VfL Kaufering siegt souverän

Plus Der VfL Kaufering führt die Fußball-Bezirksliga Schwaben mit Vorsprung an. Die Klasse des Teams bekommt Schlusslicht Viktoria Augsburg zu spüren.

Nicht immer ist es eine so eindeutige Sache, wenn der Erste auf den Letzten trifft. Der VfL Kaufering, als Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Schwaben, wurde seiner Favoritenrolle aber in allen Belangen gerecht. Mit 6:0 setzte sich Kaufering beim Tabellenletzten Viktoria Augsburg durch. Und für zwei VfL-Spieler war es eine ganz besondere Partie.