Fußball

vor 40 Min.

Bezirksliga: Kaufering schwächelt im Spitzenspiel

Plus Kaufering verpasst die Chance, sich in der Fußball-Bezirksliga an der Tabellenspitze abzusetzen. So ordnet VfL-Trainer Ben Enthart die Partie in Kaufbeuren ein.

Von Margit Messelhäuser

Es war die große Chance für den Tabellenführer VfL Kaufering, den Vorsprung auszubauen: Mit einem Sieg beim Tabellendritten Kaufbeuren hätte das Team von Ben Enthart acht Punkte Vorsprung auf die Verfolger gehabt. Doch es kam anders. Mit 1:3 mussten sich die Kauferinger geschlagen geben. So fällt die Analyse des VfL-Trainers aus.

