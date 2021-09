Fußball

06:51 Uhr

Bezirksliga: Kaufering und Denklingen müssen auswärts ran

Können die Kauferinger (schwarze Trikots) die Tabellenführung in der Bezirksliga Schwaben verteidigen? Am Samstag sind sie in Bad Grönenbach zu Gast.

Plus Kaufering und Denklingen gehen als Tabellenführer in den Spieltag der Fußball-Bezirksliga. Zwei machbare Aufgaben?

Von Margit Messelhäuser

Als Tabellenführer gehen die beiden Bezirksligisten aus dem Landkreis in den anstehenden Spieltag: Kaufering steht in der schwäbischen Gruppe ganz oben, Denklingen in der oberbayerischen. Diesmal müssen beide Fußballteams auswärts antreten.

