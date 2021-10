Bezirksliga: VfL Denklingen feiert trotz der Niederlage

Plus Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Oberbayern geht der VfL Denklingen in Haidhausen leer aus. Nach dem Abpfiff gibt es dennoch Grund zu feiern.

Nicht immer halten Spitzenspiele das, was man sich von ihnen verspricht. In Haidhausen, wo der VfL Denklingen als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Oberbayern zu Gast war, wurden die Zuschauer nicht enttäuscht. Trotz der unglücklichen 0:1-Niederlage war Denklingens Coach voll des Lobs für sein Team und einen „richtig schönen Grund zu feiern“ gab es dann auch noch für den VfL.