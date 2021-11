Corona bremst Fußballer von Hurlach und Obermeitingen aus

Plus Kurz vor der Fußball-Winterpause gibt es Corona-Fälle bei Hurlach und Obermeitingen. Warum beide Teams vermutlich ihre Punkte kampflos abgeben müssen.

Sowohl der SV Hurlach als auch die SG Obermeitingen mussten ihre Spiele in der Fußball-Kreisklasse beziehungsweise A-Klasse Augsburg absagen: Es gibt Corona-Fälle im Team. Da die Gegner einer Verlegung nicht zustimmten, muss abgewartet werden, wie die Spiele gewertet werden. Geholt hat sich die Punkte der VfL Kaufering II im Spitzenspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Bobingen.