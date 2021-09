Fußball

vor 48 Min.

Den Hurlacher Fußballern steht eine Kraftprobe bevor

Der SV Hurlach (hellblaue Trikots) hatte in dieser Saison bislang viel Grund zum Jubeln. Jetzt kommt es am Sonntag aber zum Härtetest gegen den ärgsten Verfolger.

Plus Der Aufsteiger in die Fußball-Kreisklasse Augsburg ist noch ungeschlagen. Jetzt geht es zum Verfolger. Für Dießen kommt es zur Entscheidung: Spielt der MTV weiter oben mit oder rutscht man ins Mittelfeld ab?

Von Karlheinz Fünfer

Hurlach und Dießen sind in ihrer Spielklasse die einzigen Vereine aus dem Landkreis und damit rein quantitativ zumeist in einer Nebenrolle. Doch diesmal rücken die Schlagerpartien der beiden Teams in den Blickpunkt. Hurlach hat seine Führung in der Kreisklasse Augsburg Süd beim Tabellenzweiten Margertshausen zu verteidigen. Und Dießen muss in der A-Klasse 5 gegen Spitzenreiter Erling/Andechs voll auf Sieg setzen, wenn es weiterhin vom Aufstieg in die Kreisklasse träumen will. Besonders viel prickelnde Lokalkampfatmosphäre versprechen der Ammerseevergleich zwischen Eching und Schondorf und das Stadtderby der Reserven von Jahn und TSV Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen