Fußball

vor 17 Min.

Denklingen bleibt an der Spitze der Bezirksliga

Der VfL Denklingen (dunkle Trikots) eilt in der Bezirksliga Oberbayern von einem Sieg zum nächsten.

Plus Der VfL Denklingen setzt sich auch in Großhadern durch. Trotzdem warnt Trainer Markus Ansorge vor zu hohen Erwartungen.

Der VfL Denklingen bleibt Tabellenführer in der Bezirksliga Oberbayern. Die Mannschaft von Markus Ansorge setzte sich in Großhadern deutlich durch. Allerdings war die Partie für den VfL nicht so einfach, wie es der 4:1-Endstand vermuten lassen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

