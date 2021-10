Denklingen hat die erste Niederlage gut weggesteckt

Plus Die Denklinger Bezirksliga-Fußballer wollen den Heimvorteil nutzen. Kaufering kann sich mit einem Sieg in der Tabelle absetzen.

Im zehnten Spiel hat es die Denklinger dann doch erwischt: Der Aufsteiger in die Bezirksliga Oberbayern kassierte die erste Niederlage. Jetzt heißt es, schnell wieder die Kurve kriegen. Die Kauferinger sollten in der Gruppe Schwaben dagegen genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Diesmal hat man nämlich die Chance, sich einen echten Vorsprung herauszuspielen.