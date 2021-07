Fußball

vor 17 Min.

Denklingen startet auswärts in die Fußball-Bezirksliga

Sehr wechselhaft waren die Leistungen der Denklinger (dunkle Trikots) in der Vorbereitung – im Pokal schied der VfL zuletzt gegen Polling aus. Am Sonntag steht das erste Bezirksligaspiel an.

Plus Für den VfL Denklingen steht am Sonntag das erste Spiel in der Fußball-Bezirksliga an. Was Trainer Markus Ansorge bei seinem Team noch vermisst.

Von Margit Messelhäuser

So richtig glücklich ist Markus Ansorge mit der Vorbereitung nicht: Der Trainer des Bezirksliga-Aufsteigers VfL Denklingen hatte relativ viele Verletzungen zu verbuchen. Auch zum Ligastart am Sonntag in Aubing (Beginn 14.30 Uhr) wird er auf den einen oder anderen Leistungsträger verzichten müssen. Aber das ist nicht alles, was ihm zu denken gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen