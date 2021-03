vor 53 Min.

Fußball: Der Bayernligist TSV Landsberg trainiert wieder

Plus Beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg ist alles für den schnellen Trainingsstart vorbereitet. Wie halten es andere Trainer im Landkreis Landsberg?

Von Margit Messelhäuser

Aktuell liegt der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg unter der magischen Zahl 50 – das bedeutet, dass im Freien wieder Training in Kleingruppen erlaubt ist. Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg will das auch nutzen: Das erste Training ist schon angesetzt. Wie halten es andere Fußball-Vereine im Landkreis? Das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt.

„Wir wollen am Montag mit der ersten Mannschaft wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen“, teilte Patrick Freutsmiedl, Pressesprecher beim TSV Landsberg, mit. „Ob der Trainingsbetrieb allerdings von langer Dauer sein wird, muss abgewartet werden“, so Freutsmiedl weiter. Dem Hauptverein habe man das Hygienekonzept vorgelegt und der Platz stehe zur Verfügung, so Freutsmiedl. „So lange wir dürfen, werden wir trainieren.“ Dass die Saison zu Ende gespielt werden kann, da ist Freutsmiedl eher skeptisch. „Wenn nicht, gilt die Quotenregelung und da sind wir dann auch in der Bayernliga.“

Am Montag will der TSV Landsberg wieder ins Training starten (links Coach Edgar Weiler mit Spieler und Sportlichem Leiter Muriz Salemovic) Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Aktuell stehen die Landsberger auf dem 15. Tabellenplatz, der die Abstiegsrelegation bedeuten würde – vier Punkte fehlen zu Rang 13, der den direkten Klassenerhalt einbringen würde, acht Partien müssten die Landsberger noch absolvieren.

Im Kreis Landsberg wollen andere Trainer noch abwarten

Noch abwarten wollen andere Fußball-Trainer aus dem Landkreis. „Vor dem 22. März können wir vom Verein aus nicht auf den Platz“, sagt Andreas Ufer, Trainer beim FSV Eching (Platz sieben, Kreisklasse Zugspitze). Vom Training in Kleingruppen hält er nicht viel und weiß, dass er auch seine Spieler dafür nicht begeistern kann. „Es macht erst wieder Sinn, wenn auch mit Kontakt gespielt werden kann.“ Wichtiger sei, dass die Kinder wieder auf den Platz dürften und darauf werde in Eching auch das Hauptaugenmerk gelegt. „Denn mal ehrlich, wir verdienen nicht unser Geld mit Fußball, aber die Kinder müssen endlich mal wieder zusammenkommen.“

Auch wenn alle bereits darauf hinfiebern würden – in Geltendorf (Platz fünf, A-Klasse 1 Zugspitze) will Trainer Sebastian Kolbeck ebenfalls auf ein Konzept der Bayerischen Fußballverbands warten. Wichtig sei auch, wann die Saison fortgesetzt werden könne.

Issings Trainer Manfred Gruber ist skeptisch, ob die Saison tatsächlich zu Ende gebracht werden kann. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Das sieht Manfred Gruber, Trainer beim FC Issing (Tabellenführer A-Klasse 7) eher skeptisch: „Man weiß doch nicht, was der Inzidenzwert macht“, so Gruber, der aber trotzdem – verständlicherweise – hofft, dass die Saison weitergespielt wird. Was das Training betrifft, so sieht er momentan eher das Wetter als hinderlich an: Sollte es keinen erneuten Wintereinbruch geben, wolle er schon in den erlaubten Zehnergruppen das Training mit Ball aufnehmen: „Alle lechzen doch danach.“

Macht das Wetter den Fußballern einen Strich durch die Rechnung?

Ganz entspannt sieht es Armin Sanktjohanser, Trainer beim Kreisligisten Jahn Landsberg (4. Platz): „Einen echten Trainingsplan habe ich erst ab 5. April erstellt.“ Es könne zwar sein, dass man sich in der nächsten Woche treffe, um „ein bisschen gegen den Ball zu treten“, aber mit echtem Training habe das wenig zu tun. „Man hat ja auch keine Dusche und abends ist es kalt, da ist die Gefahr groß, dass jemand krank wird und vielleicht sogar in Quarantäne muss“, sagt der Jahn-Coach.

